«Коламбус» проиграл «Ванкуверу», Бобровский сделал 24 сейва, у Панарина 1 очко

«Ванкувер Кэнакс» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Ванкувера» отличились Свен Берчи (22-я минута), Эрик Гудбрансон (26), Брендан Гонс (35), Александер Эдлер (38) и Джейк Виртанен (60). За «Коламбус» голы забили Сет Джонс (5) и Скотт Харрингтон (53).

Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин набрал 1 (0+1) очко. Голкипер Сергей Бобровский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам. Форвард «Кэнакс» Николай Голдобин провёл на льду 6 минут 32 секунды.