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«Коламбус» проиграл «Ванкуверу», Бобровский сделал 24 сейва, у Панарина 1 очко

Хоккей

«Ванкувер Кэнакс» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Ванкувера» отличились Свен Берчи (22-я минута), Эрик Гудбрансон (26), Брендан Гонс (35), Александер Эдлер (38) и Джейк Виртанен (60). За «Коламбус» голы забили Сет Джонс (5) и Скотт Харрингтон (53).

Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин набрал 1 (0+1) очко. Голкипер Сергей Бобровский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам. Форвард «Кэнакс» Николай Голдобин провёл на льду 6 минут 32 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2018, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2 : 5
1:0, 0:4, 1:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Джонс (Фолиньо, Панарин) – 04:33 (5x4), 1:1 – Берчи (Ванек, Ганье) – 21:19 (5x4), 1:2 – Гудбрансон (Эрикссон, Седин) – 25:38 (5x5), 1:3 – Гонс (Ванек, дель Зотто) – 34:31 (5x4), 1:4 – Эдлер (Седин, Седин) – 37:15 (5x5), 2:4 – Харрингтон (Фолиньо, Калверт) – 52:35 (5x5), 2:5 – Виртанен (Гранлунд) – 59:51 (en)
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В то же время Панарин забил очень красиво, а Овечкин жонглировал шайбой.
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