Овечкин обогнал Кучерова и вышел на чистое первое место в списке снайперов

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», который завершился со счётом 4:3.

Для нападающего этот гол стал 28-м в сезоне, он обогнал форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова и вышел на чистое первое место в списке снайперов.



Овечкин провёл 45 матчей в текущем сезоне и набрал 49 (28+21) баллов за результативность.

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Видео гола Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.