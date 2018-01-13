Дадонов забил 8-й и 9-й голы в сезоне, отличившись впервые с ноября

Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов оформил дубль в матче с «Калгари Флэймз» (2:4).



Россиянин забил впервые с 10 ноября, прервав 19-матчевую безголевую серию. При этом в конце ноября форвард получил травму, из-за которой пропустил несколько недель.



Дадонов в текущем чемпионате провёл 35 матчей и набрал 19 (9+17) баллов за результативность, он является четвёртым бомбардиром команды.

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Видео первого гола Дадонова можно посмотреть также в «твиттере» «Флориды Пантерз».