Овечкин вышел на восьмое место в истории НХЛ по количеству передач среди россиян

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Каролиной Харрикейнз».



Он забил 586-й гол в карьере и сравнялся с Бреттом Халлом, выйдя на третье место в истории НХЛ по количеству голов, забитых в первые 13 сезонов.



Кроме того, он набрал 498 очков за результативные передачи и обогнал Вячеслава Козлова в списке лучших российских ассистентов лиги, выйдя на чистое восьмое место. Лидером по этому показателю является Сергей Фёдоров, который в 1248 матчах набрал 1179 (483+696) очков.



Овечкин также является лучшим российским снайпером и вторым бомбардиром после Фёдорова в истории лиги, на его счету 1084 (586+498) очка в 966 матчах.

Видео, в котором Овечкин делает 498-ю передачу, можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».