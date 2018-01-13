Бигл – о голе за секунду до сирены: зажмурился, и шайба попала мне в клюшку

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл прокомментировал победу в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:3) и свой гол, который был забит за 1,3 секунды до финальной сирены.



«Была практически атмосфера плей-офф, особенно в первом периоде, потому что мы встречались два матча подряд. Накаляются страсти, появляется противостояние. Когда забивал победный гол, то просто бежал изо всех сил на ворота, зажмурился, и шайба попала мне в клюшку», — цитирует Бигла Washington Post.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».