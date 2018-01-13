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«Эдмонтон» одержал волевую победу над «Аризоной», прервав серию из 3 поражений

Хоккей

«Эдмонтон Ойлерз» одержал волевую победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

«Аризона» забила два гола уже за первые три с небольшим минуты — отличились Брэд Ричардсон (3-я минута) и Джош Арчибальд (4). Ещё в первом периоде «Ойлерз» сравняли счёт благодаря голам Дарнелла Нурса (15) и Патрика Маруна (20). В третьем периоде в составе «Эдмонтона» вновь отличился Нурс, оформивший дубль на 44-й минуте, и Райан Ньюджент-Хопкинс (60).

Благодаря этому результату «Ойлерз» прервали серию из трёх поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2018, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
2 : 4
2:2, 0:0, 0:2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Ричардсон (Чикран, Мартинук) – 02:03 (5x5), 2:0 – Арчибальд (Дворак, Келлер) – 03:17 (5x5), 2:1 – Нурс (Ларссон, Хайра) – 14:16 (5x5), 2:2 – Марун (Клефбом, Макдэвид) – 19:22 (5x5), 2:3 – Нурс (Драйзайтль, Макдэвид) – 43:57 (5x5), 2:4 – Ньюджент-Хопкинс (Лучич) – 59:40 (en)
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