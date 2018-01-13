«Эдмонтон» одержал волевую победу над «Аризоной», прервав серию из 3 поражений

«Эдмонтон Ойлерз» одержал волевую победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

«Аризона» забила два гола уже за первые три с небольшим минуты — отличились Брэд Ричардсон (3-я минута) и Джош Арчибальд (4). Ещё в первом периоде «Ойлерз» сравняли счёт благодаря голам Дарнелла Нурса (15) и Патрика Маруна (20). В третьем периоде в составе «Эдмонтона» вновь отличился Нурс, оформивший дубль на 44-й минуте, и Райан Ньюджент-Хопкинс (60).

Благодаря этому результату «Ойлерз» прервали серию из трёх поражений.