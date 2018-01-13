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Овечкин: не думаю об очках, я уже сыграл почти 1000 матчей, надо наслаждаться

Хоккей

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 4:3, в которой он набрал 3 (1+2) очка.

«Я сместился в центр, хотел бросить сам, но шайба сошла с крюка. Вернулся на позицию перед воротами и увидел, что мы забили. Это показывает характер команды. Сейчас мы начинаем осознавать, кто мы есть. Нам надо пахать. Ничего не будет даваться легко

Мне осталось две передачи до 500? В какой-то момент я их наберу, но я не хочу концентрироваться на набранных очках и круглых цифрах. Я уже сыграл почти 1000 матчей, надо наслаждаться», — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения.

Овечкин вышел на восьмое место в истории НХЛ по количеству передач среди россиян
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