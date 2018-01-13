«Коламбус» — «Ванкувер»: Бобровский пропустил 4 шайбы за 16 минут

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:5.



Вратарь «мундиров» Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы во втором периоде. Свен Берчи забил на 22-й минуте, затем последовали голы Эрика Гудбрансона, Брендана Гонса и Александра Эдлера, между первой и четвёртой шайбой прошло 15 минут 56 секунд.



Пятый гол «Коламбус» пропустил в третьем периоде в пустые ворота. Бобровский за матч отразил 24 броска и потерпел второе поражение подряд.

Видео гола Гонса можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.