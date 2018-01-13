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Бигл побил рекорд Сёмина по самому позднему победному голу в основное время

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче с «Каролиной Харрикейз» со счётом 4:3.

Победный гол забил нападающий Джей Бигл за 1,3 секунды до финальной сирены. Он улучшил клубный рекорд по самому позднему победному голу, забитому в основное время. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2008/09 Александром Сёминым, который в матче с «Каролиной» забил решающий гол за 11 секунд до конца игры.

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Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Бигл – о голе за секунду до сирены: зажмурился, и шайба попала мне в клюшку
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