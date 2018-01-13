Участников Матча звёзд в Астане эвакуировали ночью из отеля из-за задымления

Накануне мастер-шоу Матча звёзд в отеле Hilton в Астане сработала пожарная сигнализация, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. В три часа ночи игроков и других участников Недели звёзд хоккея вывели из гостиницы. В фойе и на улице они пробыли около часа, после чего вернулись в свои номера. Причиной стало задымление на парковке. В результате инцидента никто не пострадал.



Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги пройдёт в Астане 13-14 января.



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