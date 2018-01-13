Мозякин: «Металлургу» сильно не хватает Зарипова, мы с ним всегда на связи

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин поделился мнением об отсутствии в команде своего экс-партнёра по звену Даниса Зарипова.



«Почему я не разговариваю после матчей? Меня никто не спрашивает. Может быть, только ты орёшь (ответил в сторону одного из корреспондентов – Прим. «Чемпионата»). Я через микст-зону не хожу.

В «Металлурге» многое поменялось. Хоккеисты новые, ушли ключевые игроки, я думаю, мы смогли заменить их. По ходу сезона немножко поменяли состав. Сейчас более-менее выступаем. С Виктором Козловым у меня всё отлично. Конечно, понимал, что Зарипов не был ни в чём виноват. Мы с ним на связи, всегда на связи. Для меня было шоком, что его обвиняли в употреблении допинга. Что, не видите по игре, как нам его не хватает? Сильно не хватает», — передаёт слова Мозякина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.