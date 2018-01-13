Гусев — о конкурсе буллитов: ничего страшного, что меня «прокатили»

Нападающий петербургского СКА Никита Гусев рассказал, что не отказался бы посетить Матч звёзд НХЛ.



«Скажу честно: хотел забить буллит. Пусть и не сильно красиво, просто забить. Моя задача была такая. Ничего страшного, что меня «прокатили» на конкурсе. Я люблю трюки с клюшкой и шайбой. Девушек на лавке не видел, я на площадку смотрел.



С Кучеровым не так часто общаемся. У него всё хорошо идёт, у меня тоже неплохо. Не тревожим друг друга. Обычно общаемся, когда что-то не получается. Если бы Кучеров пригласил на Матч звёзд НХЛ в Тампу, и у меня была бы возможность, то я бы, конечно, полетел бы его поддержать. 100 %», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео буллита Гусева можно в официальном «твиттере» КХЛ.