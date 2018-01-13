Тренер «Флориды» — о 19 играх Дадонова без голов: сегодня ему повезло с отскоком

Главный тренер «Флориды Пантерз» Боб Бьюгнер после матча с «Калгари Флэймз (2:4) поделился мнением об игре российского нападающего Евгения Дадонова, сделавшего дубль.



«В последнее время он играл хорошо, но ему не везло. Приятно, что сегодня ему повезло с отскоками. Думаю, что после сегодняшнего матча у него должно пойти в атаке», — приводит слова Бьюгнера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео гола Дадонова можно в «твиттере» «Флориды»

Дадонов забил 8-й и 9-й голы в сезоне, отличившись впервые с ноября

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