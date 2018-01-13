Варфоломеев: разговоров об исключении из КХЛ «Югры» не ведём, нужно остаться

Нападающий «Югры» Павел Варфоломеев рассказал, почему никуда не перешёл в дедлайн.



«Я знаю, что во мне была большая заинтересованность в дедлайн. Я в начале сезона сразу сказал генеральному менеджеру, что хочу доиграть в «Югре». Потом они сами решили, чтобы меня никому не отдавать. Так что это и моё мнение, и руководства.



Если честно, то у нас в раздевалке разговоры о возможном исключении «Югры» из КХЛ не ведутся. Играем сезон, катаемся. Хотим в оставшихся матчах доказать, что нам надо остаться в лиге. Делаем всё для этого», — рассказал Варфоломеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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