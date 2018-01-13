Индрашис: Озолиньш мог стать хорошим тренером, может, не повезло с командой

Нападающий рижского «Динамо» Микс Индрашис поделился мнением по поводу своего будущего.



«По моему будущему и по контракту пока ничего сказать не могу. Конечно, болельщики ждут от нас побед. Мы играем в хоккей для них, стараемся выиграть, но сезон получился не очень хороший. Были неплохие матчи. Замена тренерского штаба тоже как-то сказалась.



Не знаю, что не получилось у Озолиньша. Он мог стать хорошим тренером. Может, не повезло с командой. Николая Жердева видел на последней тренировке перед тем, как с ним расторгли контракт», — рассказал Индрашис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Кого из тренеров Запада могут уволить после «регулярки»? Епанчинцев, Гулявцев, Воробьёв, Зубов, Скудра – кто-то из них тоже может попасть под удар.