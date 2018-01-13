Флёри — об успехах «Вегаса»: мы играем как команда, выстреливают разные игроки

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри поделился мнением об успешной первой половине сезона в исполнении клуба. «Вегас» лидирует в Западной конференции.



«Наш успех объясняется тем, что мы играем как команда. Не за счёт одного человека или двух. Каждый вносит свой вклад, в разных матчах выстреливают разные люди. И все выкладываются в каждом матче. За счёт этого мы добились успеха.



Всё произошло быстро. Это удивительно, но для нас очень хорошо. Мы быстро почувствовали друг друга. Нам интересно играть вместе», — цитирует Флёри официальный сайт лиги.

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