Экс-голкипер НХЛ: раньше уважали вратарей и старались не бросать в маску

Экс голкипер НХЛ Даррен Пэнг поделился мнением об участившихся бросках в шлемы голкиперов.



«Я играл в низкой стойке, и почти все броски верхом пролетали рядом с моей головой. Если кто-то попадал в маску, то это происходило по ошибке, и игрок сразу же подъезжал ко мне, извинялся и спрашивал всё ли в порядке. А если кто-то умудрялся попасть в голову несколько раз подряд, то тут я срывался — гонялся за игроком, размахивая клюшкой. Тогда был другой подход. Денис Потвин не бросал в маску Билли Смиту, Ги Лефлер в „Монреале“, не досаждал Кену Драйдену. Они уважали основного вратаря и бросали низом, потому что понимали, что защита у вратарей слабенькая», — цитирует Пэнга официальный сайт лиги.

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