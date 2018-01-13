Только Гретцки быстрее набрал 100 очков на выезде за «Ойлерз», чем Макдэвид

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в матче с «Аризоной Койотс» (4:2) сделал две голевые передачи и был признан второй звездой матча.



Таким образом, 21-летний канадец набрал 100-е гостевое очко в 85-й игре за «Ойлерз» в регулярных чемпионатах НХЛ. Это второй результат в истории клуба. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки, набравший 100-е очко на выезде за «Эдмонтон» в 62-м матче. Третье место у Гленна Андерсона – ему понадобилось 89 игр.



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