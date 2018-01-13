Умарк: Ткачёв из «Салавата» сильнее того, что в «Ак Барсе»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк поделился впечатлениями от мастер-шоу на Матче звёзд КХЛ и отметил, что считает одноклубника — Владимира Ткачёва — сильнее его тёзки из «Ак Барса».



«Я приехал в Астану на день раньше, поэтому успел выспаться. Ночью, когда это произошло (из-за пожарной тревоги участников Матча звёзд ночью эвакуировали из отеля. – Прим. «Чемпионата»), я ещё не спал. Всё нормально.

Безусловно, всегда весело быть на льду одновременно с таким количеством звёзд. Сегодня я не очень много делал во время шоу, надеюсь, завтра во время матча помогу своей команде. В одном из конкурсов оформил хет-трик Гарипову.

Кто из Ткачёвых сильнее? Конечно, наш», — цитирует Умарка «Спорт Бизнес Online».