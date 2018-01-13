Тренер Канады на ЖМЧМ: сборная России показала, что является элитной командой

Главный тренер женской молодёжной сборной Канады Делэйни Коллинз после завоевания бронзовых медалей чемпионата мира поделилась впечатлениями от турнира, который проходил в Дмитрове. В матче за третье место канадки обыграли сборную России со счётом 5:1.



«Думаю, турнир был очень хорошим не с точки зрения результата, а с точки зрения развития женского хоккея. Дмитров и ФХР организовали невероятный турнир, болельщики были фантастическими, нет слов, чтобы описать этот опыт.



Поздравляем Россию с успехами в развитии женского хоккея и с тем, что они сделали всё, чтобы показать, что являются элитной командой, которую надо воспринимать очень серьёзно», — приводятся слова Коллинз на официальном сайте турнира.

Ни золота, ни битвы с США. Женская «молодёжка» не смогла войти в историю Россиянки уступили в полуфинале сборной Швеции и поборются за бронзу с Канадой.