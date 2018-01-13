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Бобарико: было тяжело готовиться к матчу за бронзу ЖМЧМ после проигрыша Швеции

Хоккей

Главный тренер женской молодёжной сборной Евгений Бобарико прокомментировал поражение в матче за бронзу с командой Канады на чемпионате мира. Встреча завершилась со счётом 1:5.

«Девочки сделали всё что смогли, но было физически и морально тяжело готовиться к этому матчу после проигрыша сборной Швеции. Очень расстроен, что мы не смогли завоевать медаль для наших болельщиков», — приводятся слова Бобарико на официальном сайте турнира.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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