Бобарико: было тяжело готовиться к матчу за бронзу ЖМЧМ после проигрыша Швеции

Главный тренер женской молодёжной сборной Евгений Бобарико прокомментировал поражение в матче за бронзу с командой Канады на чемпионате мира. Встреча завершилась со счётом 1:5.



«Девочки сделали всё что смогли, но было физически и морально тяжело готовиться к этому матчу после проигрыша сборной Швеции. Очень расстроен, что мы не смогли завоевать медаль для наших болельщиков», — приводятся слова Бобарико на официальном сайте турнира.

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