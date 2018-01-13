Доус – о буллите Гусева на Матче звёзд: всегда знал, что у него классные руки

Нападающий «Барыса» Найджел Доус поделился впечатлениями от мастер-шоу на Матче звёзд КХЛ. Доус выиграл конкурс на самый эффектный буллит, выйдя на лёд в костюме короля хет-триков и со свитой.



«Да, это наша, клубная идея. Надеюсь, она всем понравилась. Мне, конечно, хотелось бы выйти когда-нибудь на лёд с сыном, но он пока очень маленький. Поэтому вместе со мной в качестве свиты были маленькие болельщики «Барыса». Им этого очень хотелось, и мы исполнили их мечту. Согласитесь, они здорово справились со своей задачей.

Буллит Никиты Гусева видел, но краем глаза, готовился к своей попытке. Здорово! Хотя я всегда знал, у него классные руки», — цитирует Доуса пресс-служба КХЛ.

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Видео буллита Гусева можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Видео буллита Доуса можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.