«Ванкувер» отправил Голдобина в АХЛ

«Ванкувер Кэнакс» отправил нападающего Николая Голдобина в АХЛ, сообщается в официальном «твиттере» клуба.



22-летний россиянин в текущем регулярном чемпионате принял участие в 14 матчах и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-8». В НХЛ на его счету 37 матчей, в которых он забил шесть голов и сделал три передачи при показателе полезности «-7».

«Ванкувер» занимает 14-е место в Западной конференции, в 44 матчах набрав 40 очков.

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