Впервые в истории женских МЧМ команда из Европы завоевала серебро

Сборная Швеции завоевала серебряные медали женского молодёжного чемпионата мира 2018 года. В финале шведки потерпели разгромное поражение от команды США со счётом 1:9.



Швеция стала первой командой из Европы в истории турнира, которая выиграла серебряные медали. Женский молодёжный чемпионат мира проводится с 2008 года, и до этого года в финале неизменно встречались команды Канады и США. Для американок этот титул стал седьмым, канадки выигрывали МЧМ четыре раза.



Сборная Швеции пять раз завоёвывала бронзу, по два раза это делали команды России и Чехии, один раз — Финляндия и Канада, которая в этом году обыграла Россию в матче за третье место.

Сборная США забила 9 голов Швеции и выиграла золото женского МЧМ