На ЖМЧМ в Дмитрове установлен европейский рекорд посещаемости

В подмосковном Дмитрове завершился женский молодёжный чемпионат мира по хоккею. Сборная США защитила титул, обыграв в финале Швецию со счётом 9:3, бронзовыми призёрами стали канадки, который обыграли Россию в матче за третье место со счётом 5:1.



Как сообщает официальный сайт ИИХФ, женский МЧМ в Дмитрове установил европейский рекорд посещаемости. Игры посетили 22 653 человека, вместимость арены составляет 2500 зрителей. Предыдущий европейский рекорд был установлен в 2012 году, когда женское молодёжное первенство проводилось в Чехии. Тогда матчи посетили 17 490 человек.

Кроме того, в 2018 году впервые в истории турнира в финал вышла команда из Европы.

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