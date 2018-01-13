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Россиянка Илона Маркова вошла в символическую сборную ЖМЧМ-2018

Хоккей

В Дмитрове завершился женский молодёжный чемпионат мира. В финале сборная США одержала разгромную победу над командой Швеции со счётом 9:3. Бронзовые награды выиграли канадки, который обыграли сборную России в матче за третье место со счётом 5:1.

Директорат турнира определил лучших игроков в трёх номинациях. Лучшим вратарём признана шведский голкипер Анна Амхольт, которая до финального матча отразила более 97% бросков.

Лучшим защитником стала американка Грэйси Остертаг, лучшим нападающим — американка Тэйлор Хейз, которая также была признана самым ценным игроком турнира.

В символическую сборную турнира вошли нападающие Тэйлор Хейз, Макенна Уэбстер (обе — США), Илона Маркова (Россия), защитники Алекси Гуэй (Канада) и Майя Нюлен-Перссон (Швеция), вратарь Анна Амхольт.

Маркова в шести играх отметилась двумя заброшенными шайбами.

Ни золота, ни битвы с США. Женская «молодёжка» не смогла войти в историю
Россиянки уступили в полуфинале сборной Швеции и поборются за бронзу с Канадой.
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