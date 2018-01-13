Лучникова: извиняемся перед Россией, что не оправдали ожиданий на домашнем МЧМ

Нападающий женской молодёжной сборной России Полина Лучникова прокомментировала поражение в матче за третье место на чемпионате мира. Россиянки проиграли сборной Канады со счётом 1:5.



«Спасибо болельщикам, что верили и поддерживали нас до конца. Извиняемся перед Россией, что не оправдали ожиданий в домашнем турнире, ведь могли войти в историю. Обещаю, это не конец. Мы всё сделаем в следующий раз», — цитирует Лучникову пресс-служба ФХР.

Сборная России в первом матче турнира сенсационно обыграла Канаду со счётом 2:1, но в итоге не смогла завоевать медаль.