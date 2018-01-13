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«Айлендерс» забросили 7 шайб «Рейнджерс», Барзал набрал 5 очков

Хоккей

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча, проходившая на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 7:2. Главным героем матча стал Мэттью Барзал, набравший 5 (2+3) очков.

В составе «островитян» Антони Бовилье и Мэтью Барзал оформили дубли, ещё по шайбе забили Шейн Принс, Томас Хикки и Кэл Клаттербак. У «Рейнджерс» отличились Кевин Хейз и Мика Зибанеджад.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на площадке 15 минут 57 секунд, нанёс два броска по воротам и завершил встречу с показателем полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2018, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2 : 7
1:2, 0:3, 1:2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Бовилье (Эберле, Барзал) – 06:06 (5x5), 1:1 – Хейз (Нэш) – 14:25 (5x4), 1:2 – Принс (Мейфилд) – 16:25 (5x5), 1:3 – Барзал (Эберле, Мейфилд) – 20:37 (5x5), 1:4 – Барзал (Бовилье, Эберле) – 24:11 (5x5), 1:5 – Бовилье (Таварес, Хикки) – 26:51 (5x5), 2:5 – Зибанеджад (Цуккарелло, Макдона) – 49:05 (5x5), 2:6 – Хикки (Эберле, Барзал) – 56:06 (5x5), 2:7 – Клаттербак (Чимера, Барзал) – 58:55 (5x5)

Видео первого гола Барзала можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

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