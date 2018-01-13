«Айлендерс» забросили 7 шайб «Рейнджерс», Барзал набрал 5 очков

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча, проходившая на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 7:2. Главным героем матча стал Мэттью Барзал, набравший 5 (2+3) очков.



В составе «островитян» Антони Бовилье и Мэтью Барзал оформили дубли, ещё по шайбе забили Шейн Принс, Томас Хикки и Кэл Клаттербак. У «Рейнджерс» отличились Кевин Хейз и Мика Зибанеджад.



Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на площадке 15 минут 57 секунд, нанёс два броска по воротам и завершил встречу с показателем полезности «0».

Видео первого гола Барзала можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.