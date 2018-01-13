Малкин признан лучшим игроком матча с «Детройтом»

«Питтсбург Пингвинз» одержал уверенную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:1.



Лучшим игроком матча признан Евгений Малкин, который поучаствовал во всех четырёх голах своей команды. Он оформил дубль, а также ассистировал Филу Кесселу и Сидни Кросби, завершив матч с показателем полезности «+2».



Второй звездой матча стал Фил Кессел, на счету которого 3 (1+2) очка.Третьей звездой признан Сидни Кросби, набравший 2 (1+1) балла за результативность.

Видео первого гола Малкина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.