Бучневич — единственный форвард «Рейнджерс» без отрицательного «+/-» при 2:7

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел разгромное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:7.



Павел Бучневич стал единственным нападающим в составе «Рейнджерс», который завершил матч без отрицательного показателя полезности — с «0». Шестеро форвардов заработали «-2», ещё пятеро — «-1».



«0» в графе показателя полезности среди защитников заработал только Райан Макдона. Худшими в команде стали Брэди Шей и Кевин Шаттенкирк, набравшие «-4».

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