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Чемпионат мира 2024 года может пройти в Санкт-Петербурге

Хоккей

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что Санкт-Петербург может принять чемпионат мира по хоккею 2024 года.

«Мы хотим, чтобы взрослый чемпионат мира 2024 года прошёл в Санкт-Петербурге. Там построят ещё один стадион, будут прекрасные условия. А то всё время Москва, нам же хочется чуть поменять вектор. Предпосылки получить турнир есть, и мы постараемся, чтобы ЧМ-2024 прошёл в Санкт-Петербурге», — сказал Третьяк в эфире телевидения ФХР.

Последний раз мировое первенство среди мужчин проводилось в России в 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге, при этом в Северной столице проходили матчи группового этапа и два четвертьфинала, игры проводились на стадионе «Юбилейный». Ранее Петербург принимал ЧМ-2000, игры проходили в Ледовом дворце, который сейчас является домашней ареной СКА.

Женский чемпионат мира проводится с 1990 года, Россия ни разу не принимала этот турнир.

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