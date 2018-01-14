Чемпионат мира 2024 года может пройти в Санкт-Петербурге

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что Санкт-Петербург может принять чемпионат мира по хоккею 2024 года.



«Мы хотим, чтобы взрослый чемпионат мира 2024 года прошёл в Санкт-Петербурге. Там построят ещё один стадион, будут прекрасные условия. А то всё время Москва, нам же хочется чуть поменять вектор. Предпосылки получить турнир есть, и мы постараемся, чтобы ЧМ-2024 прошёл в Санкт-Петербурге», — сказал Третьяк в эфире телевидения ФХР.



Последний раз мировое первенство среди мужчин проводилось в России в 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге, при этом в Северной столице проходили матчи группового этапа и два четвертьфинала, игры проводились на стадионе «Юбилейный». Ранее Петербург принимал ЧМ-2000, игры проходили в Ледовом дворце, который сейчас является домашней ареной СКА.

Женский чемпионат мира проводится с 1990 года, Россия ни разу не принимала этот турнир.

Ни золота, ни битвы с США. Женская «молодёжка» не смогла войти в историю Россиянки уступили в полуфинале сборной Швеции и поборются за бронзу с Канадой.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».