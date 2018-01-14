«Филадельфия» нанесла поражение «Нью-Джерси», в активе Проворова две передачи
Хоккей
Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» добились успеха в гостевом противостоянии с «Нью-Джерси Дэвилз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. «Лётчики» выиграли со счётом 5:3, эта победа стала четвёртой кряду.
В составе гостей отметим результативную игру Шона Кутюрье, на счету которого два очка и две результативные передачи. Якуб Ворачек и Иван Проворов записали в свой актив по паре голевых передач.
«Нью-Джерси» потерпел шестое поражение подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Братт (Хишир, Холл) – 05:43 (5x5), 1:1 – Кутюрье (Уил, Макдональд) – 14:35 (5x5), 2:1 – Палмьери (Батчер, Холл) – 21:46 (5x4), 2:2 – Симмондс (Ворачек, Жиру) – 31:53 (5x4), 2:3 – Кутюрье (Жиру, Проворов) – 38:16 (5x4), 2:4 – Конечны (Проворов, Кутюрье) – 44:28 (5x5), 2:5 – Раффль (Ворачек, Фильппула) – 52:04 (5x5), 3:5 – Стэффорд (Сиверсон, Мур) – 59:15 (5x4)