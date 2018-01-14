«Филадельфия» нанесла поражение «Нью-Джерси», в активе Проворова две передачи

Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» добились успеха в гостевом противостоянии с «Нью-Джерси Дэвилз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. «Лётчики» выиграли со счётом 5:3, эта победа стала четвёртой кряду.



В составе гостей отметим результативную игру Шона Кутюрье, на счету которого два очка и две результативные передачи. Якуб Ворачек и Иван Проворов записали в свой актив по паре голевых передач.



«Нью-Джерси» потерпел шестое поражение подряд.