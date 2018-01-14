Малкин — о 4 очках в матче с «Детройтом»: просто показываю свою игру

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал победу в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:1). Россиянин поучаствовал во всех голах своей команды, набрав 4 (2+2) очка.



«Всегда приятно, когда выигрываешь, становишься увереннее. Твоя игра становится лучше, настроение повышается. Сейчас мы чувствуем себя намного лучше, начали здорово разыгрывать большинство, надёжнее действовать в меньшинстве. Теперь надо держать этот уровень.



Я просто показываю свою игру. Пара удачных голов, и большинство сработало сегодня. Чувствую прилив уверенности», — приводятся слова Малкина на официальном сайте НХЛ.

Дубль и две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»

Видео первого гола Малкина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.