Гендиректор «Адмирала»: Разину было некомфортно из-за смены часового пояса

Генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников прокомментировал увольнение Андрея Разина с поста главного тренера команды и подтвердил, что исполнять его обязанности будет Олег Леонтьев.

Разин покинул «Адмирал», не получив гарантий по контракту

«С Разиным не договорились. Долго шли переговоры. Даже не переговоры, а он некомфортно себя чувствовал из-за перемены часового пояса, насколько я понял. Вся бригада тренеров, которая приехала, осталась работать, исполнять обязанности главного будет Олег Леонтьев», — сказал Сошников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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