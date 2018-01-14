«Лос-Анджелес» и «Анахайм» устроили три драки за четыре секунды игрового времени

«Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду принимает «Анахайм Дакс» в матче регулярного сезона НХЛ.

В начале первого периода соперники устроили три драки в течение четырёх секунд игрового времени. Сначала подрались Джаред Болл («Анахайм») и Кёртис Макдермид («Лос-Анджелес»), после возобновления игры бой устроили защитник «Дакс» Кевин Биекса и нападающий «Кингз» Энди Эндреофф. В третьей драки участвовали нападающий «уток» Ник Ритчи и форвард «королей» Кайл Клиффорд. Три стычки произошли одна за другой. По итогам эпизода все шесть хоккеистов получили по пятиминутному штрафу.

Видео драк можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

После первого периода гости ведут со счётом 2:0.