Барзал — первый новичок НХЛ за 36 лет, проведший не менее двух игр с 5 очками

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:2) оформил дубль, сделал три голевые передачи и был признан первой звездой матча.

20-летний канадец стал шестым новичком в истории НХЛ, проведшим в дебютном сезоне не менее двух игр с пятью очками. Ранее подобное удалось Джо Мэлоуну (дебют в сезоне-1917/18), Брайану Троттье (1975/76), Антону Штястны, Петеру Штястны (оба — сезон-1980/81), Мариану Штястны (1981/1982).

Всего в 44 матчах текущего сезона Барзал набрал 44 (15+29) балла за результативность и лидирует в гонке бомбардиров среди новичков.

Все голы и результативные передачи восходящей звезды НХЛ в игре с «Рейнджерс» можно посмотреть на сайте НХЛ.