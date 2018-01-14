Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Вегас» проиграл «Эдмонтону», потерпев первое поражении в ОТ в истории клуба

Хоккей

«Эдмонтон Ойлерз» на чужом льду нанёс поражение «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «нефтяников».

На 29-й минуте матча Патрик Марун вывел «Эдмонтон» вперёд. Ещё до перерыва хозяевам удалось не только отыграться, но и повести в счёте. Отличились Райлли Смит (30) и Вильям Карлссон (40). Нападающий «Ойлерз» Дрейк Каджула на 44-й минуте поединка счёт сравнял, а на 53-й секунде дополнительного времени Дарнелл Нурс принёс победу гостям.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2018, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2 : 3
0:0, 2:1, 0:1, 0:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Марун (Нурс, Макдэвид) – 28:01 (5x5), 1:1 – Смит – 29:56 (5x5), 2:1 – Карлссон (Маршессо) – 39:53 (5x5), 2:2 – Каджула (Марун, Макдэвид) – 43:28 (5x5), 2:3 – Нурс (Каджула, Драйзайтль) – 60:53 (3x3)

Перед игрой с «Эдмонтоном» «Вегас» не проиграл ни одной игры в дополнительное время, одержав в них шесть побед.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент