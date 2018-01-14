«Вегас» проиграл «Эдмонтону», потерпев первое поражении в ОТ в истории клуба

«Эдмонтон Ойлерз» на чужом льду нанёс поражение «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «нефтяников».

На 29-й минуте матча Патрик Марун вывел «Эдмонтон» вперёд. Ещё до перерыва хозяевам удалось не только отыграться, но и повести в счёте. Отличились Райлли Смит (30) и Вильям Карлссон (40). Нападающий «Ойлерз» Дрейк Каджула на 44-й минуте поединка счёт сравнял, а на 53-й секунде дополнительного времени Дарнелл Нурс принёс победу гостям.

Перед игрой с «Эдмонтоном» «Вегас» не проиграл ни одной игры в дополнительное время, одержав в них шесть побед.