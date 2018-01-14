Чернышенко: текущие калькуляции по поводу исключения клубов из КХЛ — это домыслы

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сделал заявление насчёт рейтинга лиги, согласно которому несколько команд будут исключены из КХЛ.

«Рейтинг мы будем проводить по итогам плей-офф. Нынешние калькуляции — это не более чем домыслы. Решение о сокращении КХЛ будет принимать совет директоров.

КХЛ обсуждает возможность объединения клубов для сохранения хоккея в городах

Что касается идеи Александра Медведева об объединении клубов, то он профессионал хоккея и имеет право выносить свои предложения. Совет директоров их рассмотрит и примет решение», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.