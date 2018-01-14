Малкин вышел на 4-е место в истории «Пингвинз» по играм с более 1 гола за матч

«Питтсбург Пингвинз» одержал уверенную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:1.

События дня НХЛ. Супермен Малкин просто показал свою игру Иван Проворов и Никита Задоров тоже не отстают, сражаясь за кубковую путёвку.

Лучшим игроком матча признан Евгений Малкин, который поучаствовал во всех четырёх голах своей команды. Российский форвард оформил дубль. Эта игра стала 49-й для российского форварда, в которой он сумел забросить более одного гола за матч. Малкин вышел на четвёртое место в истории «Питтсбурга» по этому показателю, опередив Рика Кеху. Первое место занимает Марио Лемье (154), следом идёт Яромир Ягр (85), тройку лучших замыкает Сидни Кросби (79).

Видео второго гола Малкина можно посмотреть в «твиттере» клуба.