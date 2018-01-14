Яшин о секрете успеха «Найтс»: соперникам клуба очень сложно играть в Лас-Вегасе

Миноритарный владелец «Вегас Голден Найтс» Алексей Яшин прокомментировал невероятное выступление клуба в регулярном сезоне НХЛ. «Рыцари» возглавляют Западную конференцию, опережая на два очка «Виннипег Джетс».

«Никто не ожидал такого взлёта. Но тут сочетание нескольких моментов. Самое главное — июньский драфт расширения. Он проходил немного по другой схеме, чем раньше. Структура команд сейчас уже иная. Раньше было чётко: два звена играющих, обороняющееся звено и чекинг-лайн — силовая тройка, где крепкие ребята бегут в атаку и выносят всех подряд. А теперь в НХЛ этой модели нет. Третьи и четвёртые звенья тоже умеют играть в хоккей. И туда попадают мастера. Может, они не слишком звёздные, как в первых двух тройках, поэтому не получали много игрового времени в других клубах. Ну а в „Вегасе“ они раскрылись. Команда забрала на драфте талантливых игровичков, им доверяют, они себя проявляют.

Ещё один фактор — вратарь Марк-Андре Флёри. Да, он был травмирован, и в какой-то момент у «Голден Найтс» вообще случилась эпидемия, там играл четвёртый голкипер. Но команда не просела, закалила характер, а теперь стабильно набирает очки.

Кроме того, в городе сейчас царит хоккейный бум. Это даёт настрой и силы всем игрокам. Свежий ветер, новый клуб — и ведь тут нет команд из НБА, бейсбольной или американской лиги. Местных болельщиков заводит, что к ним пришёл профессиональный спорт.

И конечно, очень сложно приходится командам, которые прилетают на выезд в Лас-Вегас. Все говорят, что игроки зависают в казино, режутся до утра. Я бы так не конкретизировал. Но это очень яркий город, много разных развлечений. И концентрация хоккеистов теряется, когда они туда приезжают. В совокупности все факторы дают сногсшибательный результат. Впрочем, давайте не будем спешить с выводами. Главное, чтобы «Найтс» так выступали весной, смогли выстрелить в плей-офф», — цитирует Яшина русская версия официального сайта НХЛ.