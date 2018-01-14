Умарк о 3 голах Гарипову на МВЗ: теперь мы с Ткачёвым должны забить ему за клуб

Нападающий «Салавата Юлаева» и сборной дивизиона Чернышёва Линус Умарк поделился впечатлениями от Матча звёзд КХЛ.

«Это было забавно. Хорошие выходные для болельщиков и игроков. Вчера я участвовал только в паре конкурсов. Мне понравилось выходить „два в ноль“ с Ткачёвым. Это было самое весёлое. А сегодня просто понравилось играть.

Три гола Гарипову? Теперь мы с Ткачёвым должны забить ему и за «Салават Юлаев».

10 игр подряд на выезде — это было тяжело. Но этот Матч звёзд был как отдых. Я буду готов к игре в среду с «Витязем», — цитирует Умарка пресс-служба клуба.