Айзерман: травма Хедмана — возможность для защитников «Тампы» проявить себя

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман прокомментировал травму главного защитника команды Виктора Хедмана, из-за которой он может пропустить от трёх до шести недель. Хоккеист получил травму колена в игре с «Калгари Флэймз»

Стал известен срок восстановления защитника «Тампы» Виктора Хедмана

«Мы верим в наших семерых защитников, они смогут взять ответственность на себя. Какие-то ребята ждали своего шанса, и теперь они его получат», — цитирует Айзермана русская версия официального сайта НХЛ.

Хедман является ведущим защитником «Тампы» и третьим бомбардиром НХЛ среди игроков своего амплуа (33 очка в 44 играх).



Видео эпизода с травмой можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.