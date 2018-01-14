Нападающий «Калгари» Яромир Ягр помещён в список травмированных

«Калгари Флэймз» в воскресенье поместил в список травмированных чешского нападающего Яромира Ягра, информирует русская версия официального сайта НХЛ. Как сообщил клуб, это произошло задним числом от 31 декабря.

Президент «Калгари»: вряд ли Ягром заинтересуются другие клубы НХЛ

В последний день 2017 года 45-летний Ягр провёл последний матч с «Чикаго Блэхкоукс», но получил травму нижней части тела. В этом сезоне он сыграл в 22 матчах, в которых набрал 7 (1+6) очков за результативность.



4 октября Ягр подписал однолетний контракт с «Калгари» на $ 1 млн. Ему не хватает 34 игр, чтобы обойти Горди Хоу (1767) и выйти на первое место в истории НХЛ по количеству проведённых игр. На втором месте располагается Марк Мессье (1756).

Вместо Ягра в команду из АХЛ вызван форвард Райан Ломберг, выступающий за «Стоктон Хит».