Разин — о заявлении врио губернатора: клуб КХЛ не может обойтись без легионеров

Тренер Андрей Разин прокомментировал свой уход из «Адмирала», а также заявление временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко о намерении выгнать оставшихся легионеров. 44-летний специалист проработал в клубе из Владивостока с 28 декабря 2017 по 13 января 2018 года.

Врио губернатора: выгоняем всех иностранцев из «Адмирала», будут одни русские

«Со мной никто не советовался по поводу легионеров, заявление Тарасенко стало полной неожиданностью. Сразу стал задавать вопросы руководству, откуда это взялось и действительно ли такая ситуация будет. Удивлён я, конечно, был.

Шон Моррисонн и Мартен Сен-Пьер? А как с ними не расстаться? Один в спортивной лангетке ходит хромая. Другому тяжелейшая операция предстоит, после которой, как мне сказали врачи, он только через шесть месяцев сможет вернуться. Моррисонн хромает, хорошо, если он к следующему сезону выйдет, а у Сен-Пьера тяжёлый перелом. Насколько я знаю, Мартен за свои деньги полетел в Канаду делать операцию. До конца всё я не понял. Вроде бы срок восстановления до шести месяцев.

Конечно, клуб КХЛ не может обойтись без легионеров. Просто надо брать качественных иностранцев, которые становились бы лидерами. Приходя в клуб, я говорил, каких легионеров в следующем сезоне хочу видеть. Со мной согласились. Скажу больше, мы даже некоторые варианты в этом вопросе прорабатывали», — сказал Разин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

«Это полный бред». Почему Разин ушёл из «Адмирала» Клуб из Владивостока, кажется, очень хочет играть в ВХЛ.

Полное интервью с Андреем Разиным читайте завтра, 15 января на «Чемпионате».