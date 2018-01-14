«Анахайм» забрал с драфта отказов форварда «Тампы» Джей Ти Брауна

«Анахайм Дакс» забрал форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джей Ти Брауна с драфта отказов, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

В этом сезоне Браун забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи в 24 матчах. 27-летний хоккеист выступает в НХЛ с 2011 года. Всю карьеру хоккеист до перехода в «Анахайм» провёл в «молниях». В общей сложности форвард принял участие в 286 матчах, в которых забросил 19 шайб и сделал 42 результативные передачи.

После подписания Брауна «утки» поместили на драфт отказов форварда Логана Шоу, который в 42 матчах сезона-2017/18 набрал 8 (2+6) очков за результативность.