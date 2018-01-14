«Юность» победила «Номад» и стала обладателем Континентального кубка

В Минске победой местной «Юности-Минск» завершился финальный раунд Континентального кубка. На втором месте финишировал казахстанский «Номад», тройку лучших замкнул британский «Шеффилд Стилерз», итальянский «Риттен Спорт» занял последнее место.
«Шеффилд Стилерз» — «Риттен Спорт» — 2:0 (1:0 1:0 0:0)
1:0 — Ямтин (Вестерлинг, О'Коннор, 15.48)
2:0 — Вестерлинг (Мэркуардт, О'Коннор, 33.38)
«Юность-Минск» — «Номад» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
1:0 — Развадовский (03.24)
1:1 — Гурин (Лакиза, 13.37)
2:1 — Захаров (Развадовский, 19.47)
3:1 — Ефименко (Горошко, 24.27)
4:1 — Развадовский (37.45)
4:2 — Михайлис (Гурков, 41.48)
5:2 — Парфеевец (Плотников, 50.51).
Итоговое положение команд:
1. «Юность-Минск» — 9 очков
2. «Номад» — 5
3. «Шеффилд Стилерз» — 3
4. «Риттен Спорт» — 1
Лучшим бомбардиром турнира стал форвард «Номада» Никита Михайлис, набравший 6 (4+2) очков в трёх матчах. Он же стал и лучшим снайпером турнира с четырьмя шайбами. Лучшим ассистентом финального раунда стал российский форвард белорусского клуба Михаил Плотников, сделавший три результативные передачи.