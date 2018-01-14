«Юность» победила «Номад» и стала обладателем Континентального кубка

В Минске победой местной «Юности-Минск» завершился финальный раунд Континентального кубка. На втором месте финишировал казахстанский «Номад», тройку лучших замкнул британский «Шеффилд Стилерз», итальянский «Риттен Спорт» занял последнее место.

«Шеффилд Стилерз» — «Риттен Спорт» — 2:0 (1:0 1:0 0:0)

1:0 — Ямтин (Вестерлинг, О'Коннор, 15.48)

2:0 — Вестерлинг (Мэркуардт, О'Коннор, 33.38)

«Юность-Минск» — «Номад» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

1:0 — Развадовский (03.24)

1:1 — Гурин (Лакиза, 13.37)

2:1 — Захаров (Развадовский, 19.47)

3:1 — Ефименко (Горошко, 24.27)

4:1 — Развадовский (37.45)

4:2 — Михайлис (Гурков, 41.48)

5:2 — Парфеевец (Плотников, 50.51).

Итоговое положение команд:

1. «Юность-Минск» — 9 очков

2. «Номад» — 5

3. «Шеффилд Стилерз» — 3

4. «Риттен Спорт» — 1

Лучшим бомбардиром турнира стал форвард «Номада» Никита Михайлис, набравший 6 (4+2) очков в трёх матчах. Он же стал и лучшим снайпером турнира с четырьмя шайбами. Лучшим ассистентом финального раунда стал российский форвард белорусского клуба Михаил Плотников, сделавший три результативные передачи.