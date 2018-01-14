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Итоги дня ВХЛ и МХЛ: 29 шайб в трёх матчах

Хоккей

14 января в Молодёжной хоккейной лиге состоялся один матч.

«Алмаз» обыграл «Куньлунь Ред Стар Юниор» со счётом 4:2. Эта победа стала девятой подряд для команды из Череповца.

МХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2018, воскресенье. 14:00 МСК
Алмаз
Череповец
4 : 2
1:0, 3:0, 0:2
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
1:0 – Заплатников (Марков) – 16:23 (5x5), 2:0 – Заплатников (Марков) – 32:17 (5x4), 3:0 – Зарубин (Заплатников, Фёдоров) – 36:40 (5x3), 4:0 – Грачёв (Данч, Колесников) – 37:51 (5x4), 4:1 – Стрижов (Свобода, Хуан) – 48:14 (5x5), 4:2 – Калейниковас – 56:25 (5x5)

В Высшей хоккейной лиге состоялось два матча.

«Нефтяник», уступая по ходу первого периода со счётом 0:3, добился победы над усть-каменогорским «Торпедо» — 5:4.

ВХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
5 : 4
1:3, 2:1, 2:0
Торпедо
Усть-Каменогорск
0:1 – Белозёров (Куракин, Иван Иванов) – 05:15 (5x5), 0:2 – Метальников (Шин, Рымарев) – 06:21 (5x5), 0:3 – Белозёров (Кузьмичёв, Ибатуллин) – 07:18 (5x5), 1:3 – Воеводин (Адамчук, Гильманов) – 18:29 (5x4), 2:3 – Чиглинцев (Ядроец, Разумняк) – 28:33 (5x5), 3:3 – Ложкин (Воеводин) – 33:30 (5x4), 3:4 – Рымарев (Шин, Шестопалов) – 39:58 (5x5), 4:4 – Насыбуллин (Ложкин) – 50:20 (5x4), 5:4 – Ядроец (Байкеев) – 57:43 (5x5)

«Ижсталь» в голевой феерии оказалась слабее «Сарыарки» — 6:8. По ходу матча хозяева уступали со счётом 1:6, сумели отыграться, но очков в турнирную таблицу команде из Ижевска набрать в итоге не удалось.

ВХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2018, воскресенье. 16:00 МСК
Ижсталь
Ижевск
6 : 8
1:3, 3:3, 2:2
Сарыарка
Караганда
0:1 – Валицкий (Поляков) – 06:47 (5x5), 0:2 – Ломако (Дервук, Тамбиев) – 15:58 (5x5), 1:2 – Кодола (Николаев, Хабаров) – 17:58 (5x5), 1:3 – Поляков – 19:34 (4x5), 1:4 – Ердаков (Сарваров) – 20:07 (4x5), 1:5 – Валицкий (Соколов, Антоновский) – 21:45 (5x5), 1:6 – Соколов (Антоновский, Поляков) – 24:37 (5x5), 2:6 – Хабаров – 26:24 (4x5), 3:6 – Краснов (Рыжов, Никифоров) – 31:06 (5x5), 4:6 – Кодола (Рыжов, Николаев) – 32:21 (5x5), 5:6 – Хабаров (Сизов, Шмурыгин) – 41:26 (5x5), 6:6 – Шмурыгин – 45:09 (5x5), 6:7 – Альшевский (Тополь, Зиазов) – 48:35 (5x4), 6:8 – Альшевский (Дюков, Сарваров) – 59:59 (en)
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