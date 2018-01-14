Итоги дня ВХЛ и МХЛ: 29 шайб в трёх матчах

14 января в Молодёжной хоккейной лиге состоялся один матч.

«Алмаз» обыграл «Куньлунь Ред Стар Юниор» со счётом 4:2. Эта победа стала девятой подряд для команды из Череповца.

В Высшей хоккейной лиге состоялось два матча.

«Нефтяник», уступая по ходу первого периода со счётом 0:3, добился победы над усть-каменогорским «Торпедо» — 5:4.

«Ижсталь» в голевой феерии оказалась слабее «Сарыарки» — 6:8. По ходу матча хозяева уступали со счётом 1:6, сумели отыграться, но очков в турнирную таблицу команде из Ижевска набрать в итоге не удалось.