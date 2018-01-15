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«Калгари» обыграл «Каролину», одержав 7-ю победу кряду, Смит сделал 38 сейвов

Хоккей

«Калгари Флэймз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Дуги Хэмилтон (19-я и 44-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Мэтт Стэйджан (7-я минута) и Мэтью Ткачук (53). За «Харрикейнз» гол забил Ли Стемпняк (56). Голкипер «Флэймз» Майк Смит отразил 38 из 39 бросков по своим воротам.

Для «Каролины» это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах. «Калгари» одержал седьмую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2018, воскресенье. 23:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
1 : 4
0:2, 0:0, 1:2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Стэйджан (Лазар) – 06:01 (5x5), 0:2 – Янковски (Годро, Ферланд) – 18:47 (5x5), 0:3 – Хэмилтон (Ткачук, Годро) – 43:17 (5x5), 0:4 – Ткачук (Брауэр, Баклунд) – 52:08 (5x4), 1:4 – Стемпняк (Макгинн, Раск) – 55:29 (5x4)

Видео второго гола Хэмилтона можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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