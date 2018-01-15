«Калгари» обыграл «Каролину», одержав 7-ю победу кряду, Смит сделал 38 сейвов

«Калгари Флэймз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Дуги Хэмилтон (19-я и 44-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Мэтт Стэйджан (7-я минута) и Мэтью Ткачук (53). За «Харрикейнз» гол забил Ли Стемпняк (56). Голкипер «Флэймз» Майк Смит отразил 38 из 39 бросков по своим воротам.

Для «Каролины» это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах. «Калгари» одержал седьмую победу кряду.

Видео второго гола Хэмилтона можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».