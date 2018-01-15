«Питтсбург» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Рейнджерс»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе «Питтсбурга» отличились Патрик Хёрнквист (4-я минута), Доминик Симон (34), Фил Кессел (35), Сидни Кросби (53) и Карл Хагелин (59). За «Рейнджерс» голы забили Михаэль Грабнер (16) и Брендан Смит (20). Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 20 минут, форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отыграл 11 минут 16 секунд.

Эта победа стала для «Питтсбурга» четвёртой подряд.

Видео гола Кросби можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».