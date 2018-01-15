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«Питтсбург» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Рейнджерс»

Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе «Питтсбурга» отличились Патрик Хёрнквист (4-я минута), Доминик Симон (34), Фил Кессел (35), Сидни Кросби (53) и Карл Хагелин (59). За «Рейнджерс» голы забили Михаэль Грабнер (16) и Брендан Смит (20). Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 20 минут, форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отыграл 11 минут 16 секунд.

Эта победа стала для «Питтсбурга» четвёртой подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2018, понедельник. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
5 : 2
1:2, 2:0, 2:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Хёрнквист (Хагелин, Летанг) – 03:14 (5x5), 1:1 – Грабнер – 15:17 (5x5), 1:2 – Смит (Леттьери, Кэри) – 19:06 (5x5), 2:2 – Симон (Дюмулин, Спронг) – 33:15 (5x5), 3:2 – Кессел (Шири) – 34:30 (5x5), 4:2 – Кросби (Кессел, Олексиак) – 52:33 (5x5), 5:2 – Хагелин (Олексиак) – 58:01 (en)

Видео гола Кросби можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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