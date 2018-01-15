«Ванкувер» в овертайме вырвал победу у «Миннесоты»

«Ванкувер Кэнакс» одержал непростую победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

По ходу основного времени «Миннесота» дважды выходила вперёд, но «Ванкувер» всякий раз отыгрывался. На гол Джейсона Цукера (5-я минута) гости ответили точным броском Луи Эрикссона (17), а на шайбу Даниэля Винника (53) — голом Томаса Ванека (57). Победу «Кэнакс» принёс точный бросок Брэндона Саттера на третьей минуте овертайма.