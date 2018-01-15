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«Ванкувер» в овертайме вырвал победу у «Миннесоты»

Хоккей

«Ванкувер Кэнакс» одержал непростую победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

По ходу основного времени «Миннесота» дважды выходила вперёд, но «Ванкувер» всякий раз отыгрывался. На гол Джейсона Цукера (5-я минута) гости ответили точным броском Луи Эрикссона (17), а на шайбу Даниэля Винника (53) — голом Томаса Ванека (57). Победу «Кэнакс» принёс точный бросок Брэндона Саттера на третьей минуте овертайма.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2018, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2 : 3
1:1, 0:0, 1:1, 0:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Цукер (Койву, Гранлунд) – 04:59 (5x4), 1:1 – Эрикссон (Эдлер, Седин) – 16:57 (5x5), 2:1 – Винник (Стаал) – 52:14 (5x5), 2:2 – Ванек (Ганье, Танев) – 56:48 (5x5), 2:3 – Саттер (Эдлер, Эрикссон) – 62:50 (3x3)
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